أولى الثانوية الأزهرية: أمي قالت لي هنقطع من قوتنا ونديكي عشان الدراسة

قالت ندا محمد حامد فرحات، الأولى مكرر علمي على الثانوية الأزهرية، إن والدتها لعبت معها دور الأم والأب، بعدما توفي والدها منذ أن كانت في الشهر الرابع من عمرها.

وأضافت "فرحات"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن والدتها عانت كثيرًا لكي تستطيع تربيتها واعتنت بها كثيرًا: "أمي تعبت وشقيت، وكانت بتقول لي هناخد من قوتنا ونجيبلك ما دام عاوزة حاجة للدراسة".

وتابعت أنها اكتسبت خبرات كثيرة هذا العام بسبب تجربة الثانوية العامة، واستفادت منها على مستوى حياتها الشخصية: "اتعلمت ماتعشمش في حد واتعلمت من تقلبات صحابي".

وأشارت إلى أن عائلتها فرحت بنجاحها كثيرًا، ودعمتها أثناء الدراسة ووفرت لها ما تحتاج إليه من دراسات عبر الإنترنت، كما أن خالتها وخالها ووالدتها قدموا لها دعمًا نفسيًا كبيرًا.