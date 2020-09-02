4 توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لخدمة أهالي مطروح

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من المطالب التي عرضها اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فيما يتعلق بمشروعات المحافظة واحتياجاتها، وأصدر توجيهاته بشأن عدد من هذه المطالب والاحتياجات.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذلك الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في اجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.

وجاءت تلك التوجيهات كالآتي:

1- ضغط مدة تنفيذ طريق مطروح / سيوة، نظرًا لأهميته القصوى لأبناء المحافظة وزوارها، ليتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.

2- إدراج مدن الحمام والعلمين والضبعة، ضمن منظومة توصيل شبكة الغاز الطبيعي للحد من نقص اسطوانات البوتاجاز خاصة في فصل الشتاء، ووجه بسرعة التنفيذ.

3- تخصيص قسم لعلاج الأورام بالمحافظة، لتوفير العلاج الكيماوي والإشعاعي لمرضى الأورام، وتجنيبهم عناء الانتقال الى محافظة أخرى لتلقي العلاج.

4- العمل على إزالة مخالفات البناء في مهدها، لعدم تكرار أزمة تراكم مخالفات البناء عقب الانتهاء من ملف التصالح.