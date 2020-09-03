وضع ملصقات على العقارات المخالفة بالقاهرة

طالبت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديرى الإسكان بجميع الأحياء ببذل أقصى جهد ممكن لاستقبال جميع الطلبات المقدّمة للتصالح وتذليل أى عقبات من شأنها تأخير أو تعطيل المواطن عن تقديم طلب التصالح ومعاونته على سرعة تقديم الطلب.

وأصدرت نائب المحافظ، تعليمات بتشكيل لجنة متابعة من المنطقة الجنوبية وتكليف أعضائها بالقيام بمتابعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالتصالح والمرور اليومى وبشكل دورى لمتابعة لجان استقبال الطلبات بالأحياء، كما اقترحت على الأحياء حث المواطنين على سرعة التوجّه لتقديم طلبات التصالح بوضع ملصق على العقارات المخالفة كإنذار أخير لأصحاب هذه العقارات، لتقديم طلب التصالح، وأيضاً سداد 25٪ جدية الطلب.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفات البناء على الفور بعد استنفاد فترة التصالح نهاية الشهر الحالى، مؤكدة عمل إعلان لحث المواطنين على التصالح من خلال مكبرات الصوت والتنويه على الصفحات الرسمية الخاصة بكل حى.

وشددت على جميع الأحياء بمنع الإجازات بجميع أنواعها والحضور يومياً، خاصة للعاملين المسند إليهم استقبال هذه الطلبات.