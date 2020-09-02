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الجامعة اليابانية تمنح المتفوقين في اختبارات القبول بكلياتها خصما 25%

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أحمد أبوضيف
07:50 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الجامعة المصرية اليابانية

الجامعة المصرية اليابانية

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية، منح جميع الطلاب المجتازين لامتحان القبول الخاص بالجامعة مكافأة ممثلة في نسبة خصم بقيمة 25% من إجمالي المصروفات الدراسية، إضافة إلى جمع الطالب بين استحقاقه لأي نوع من أنواع المنح المعلنة مسبقًا على موقع الجامعة بالنسبة للجزء المتبقي من المصروفات بنسبة الخصم التي تم إقرارها.

وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، إن هذا القرار يأتي اتساقاً مع استراتيجية الدولة الهادفة للتوسع في التعليم التكنولوجي وبمعايير عالمية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وذويهم، وتقديم الرعاية الكافية للطلاب المتميزين.

يُذكر أن الجامعة المصرية اليابانية تستقبل هذا العام الدفعة الثالثة من الحاصلين على الثانوية العامة ومع يعادلها من شهادات، وتم إدراجها في التنسيق للمرة الأولى، وتضم الجامعة كليتي الهندسة وإدارة الاعمال الدولية.

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