  استجابة لـ"الوطن".. عضو بالشيوخ يتبنى الأولى على "الدبلومات الفنية"

أعلن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة القاهرة، دعمه للمتفوقين دراسيًا، بعد نشر "الوطن" قصة كفاح أحدهم، لتحفيزهم على استكمال مسيرتهم التعليمية، معلنًا دعم من أثبت تفوقه دراسيًا إلى جانب إيجاد عمل مناسب بمجموعة شركات صبور.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه سيتنبى الطالبة فاطمة الزهراء كامل الأطرش التي حصدت المركز الأول على الجمهورية بدبلوم المدارس الفنية الصناعية بمجموع 466 درجة بالمدرسة الصناعية بنات بالمطرية في الدقهلية والتي نشرت "الوطن" قصتها تحت عنوان" أولى الدبلومات الفنية تطلب منحة:" مرض خالتي حرمني من الثانوي العام"، مشيراً إلى أنها إحدى الفتيات المكافحات التي حالت ظروفها المعيشية ضد رغبتها في دخول الثانوية العامة لذا قرر دعمها لاستكمال تعليمها وتعيينها بعد ذلك بمجموعة شركات صبور في حال استمرت علي تفوقها الدراسي.

وأضاف صبور: "نعمل على دعم المتفوقين لأنه واجب مجتمعي على كل من يستطيع المساهمة ولابد أن نشارك جميعا في بناء الدولة المصرية ومن أهم أسس البناء دعم الطاقات البشرية المتفوقة في جميع المجالات"، وأكد أنه سيتولى دعم الطالبة أهله حسام، وهي الثانية علي محافظة شمال سيناء في الثانوية العامة، والتي سيدعمها دراسيا بكلية الطب البشري بالإسماعلية.

يذكر أن رجل الأعمال المهندس أحمد صبور فاز في انتخابات مجلس الشيوخ من الجولة الأولى عن دائرة القاهرة، حيث كان مرشحًا على المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن، وساهم في دعم صندوق تحيا مصر خلال جائحة كورونا.