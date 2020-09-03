بسبب سندريلا.. أزمة في فيلم شيرين الجديد

يواجه فيلم الفنانة شيرين عبدالوهاب الجديد، أزمة بعد التصريحات المتناقضة بين منتج العمل وليد منصور والمؤلف أمير طعيمة.

البداية كانت من المنتج وليد منصور الذي كشف لـ برنامج ET بالعربي عن استعداده لإنتاج فيلم جديد لـ شيرين عبدالوهاب بعنوان "حبيبي" وليس "سندريلا"، وهو من تأليف أمير طعيمة، على أن يتم طرح البوستر الرسمي للفيلم يوم غد من قبل الشركة.

وأكّد المنتج أن الفيلم الذي سيتولى كتابته أمير طعيمة، وإخراجه محمد شاكر خضير، انتهى من مرحلة التحضيرات والتجهيزات، وسيبدأ في تصوير أولى مشاهده في شهر ديسمبر القادم.

وأضاف "منصور"، أنهم بصدد البحث عن وجه جديد يمكنه التمثيل والغناء ليشارك شيرين في بطولة العمل، ومن النجوم المشاركة فيه نجد كل من بيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل.

في المقابل نفى المؤلف والشاعر الغنائي أمير طعيمة، كلام "منصور"، تفصليا فى بيان عبر صفحته الرسمية اليوم، قال فيه: "توضيح هام، أنا مَش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا".

وتابع: "كل الأخبار اللي بيتم تداولها واللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة".