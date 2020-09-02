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مدبولي: لقاء شهري مع كل محافظ لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية

كتب:

محمد مجدي
09:07 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيعقد لقاءً شهريًا مع المحافظين، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بكل محافظة على حدة.

وأضاف "مدبولي"، خلال اجتماع عقده لمتابعة مشروعات محافظة الغربية، منذ قليل، أنه سيتم خلال هذه اللقاءات مناقشة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وشدد على أن الهدف من تلك الاجتماعات سيكون دفع العمل بالمشروعات، من أجل تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.

كان "مدبولي"، قد عقد اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها حالياً في محافظة الغربية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد النبوي، واللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية.

 

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