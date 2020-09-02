سياسي لبناني: رئيس الوزراء المكلف في ورطة.. واستعادة ثقة الشعب صعبة

قال أمين قمورية المحلل السياسي اللبناني، إن هناك تحديات كبيرة تواجه رئيس وزراء لبنان المكلف الدكتور مصطفى أديب، واستعادة ثقة الشارع اللبناني، حيث بلغ الشارع غاضبًا مما يحدث في الشأن اللبناني بالداخل، موضحًا أن انفجار مرفأ بيروت زاد من الأزمة اللبنانية.

وأضاف "قمورية"، في مداخلة هاتفية في نشرة "السادسة" الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن محاولة استعادة ثقة الشعب اللبناني هو شيء صعب، مشيرًا إلى أنه يجرى البحث حول ما حدث في مرفأ بيروت وهذه مهمة صعبة، حيث إن الاتهامات الأولية تشير بشبه لرجال كبار في الدولة، إضافة إلى أن هناك الكثير من الأموال التي هربت إلى الخارج والتي نهبت والتي وقع في شبها الحصول عليه نخبة وكبار السياسيين في لبنان.

وأشار المحلل السياسي اللبناني إلى أن الإصلاح القانوني والقضائي وإعادة الهيكلة للعديد من المؤسسات في الدولة اللبنانية تأتي لإرضاء الشعب اللبناني، مؤكدًا أن الشعب اللبناني يبحث عن حكومة مدنية والتي تأتي من خارج النظام الطائفي وعملية الانتهاء منه ليس سهلًا.