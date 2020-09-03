اعترافات قواد إلكتروني: بكسب 25 ألف جنيه في الشهر

"كل واحدة ملزمة تدفع ليا 7 آلاف جنيه في الشهر، عشان مهمتي بجيب لها زباين نضيفة"، بتلك الكلمات اعترف شاب أربعيني يعمل "قوادا إلكترونيا" بتفاصيل جريمته بعد القبض عليه مع 3 ساقطات في الحي الراقي بمنطقة قصر النيل.

"بكسب في الشهر 25 ألف جنيه، والدنيا ماشية تمام بس للأسف واحدة شمال كانت طالعة شغل وقعت في إيد المباحث وكشفتنا"، واصل المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق التي قررت حبسه وباقي أفراد الشبكة على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبصحبته سيدتين لقيامه باستغلالهما في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وضُبط بحوزة المتهم هاتفا محمولا يحتوي على العديد من الرسائل التي تؤكد ضلوعه في ارتكاب هذا النشاط المؤثم، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه في مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهم وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وعرضهن للزواج العرفي محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالي "21 ألف جنيه" على أن يتقاضى مبلغ 7 آلاف جنيه عن كل سيدة.

ومن بين ضحايا المتهم السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما أيدتا ما جاء بأقوال المتهم، فجرى تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين للنيابة.