وصول 30 جرار سكة حديد من أمريكا لميناء الإسكندرية خلال ساعات

قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إنه خلال الساعات القليلة المقبلة ستصل الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة من صفقة الـ110 جرار، ليصل إجمالى ما وصل إلى 100 جرارًا، حيث تم شحن الدفعة بحرًا في اتجاه ميناء الإسكندرية، تمهيدًا لتسليمها لورش السكك الحديدية بالقاهرة.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنّ العديد من الجرارات الجديدة دخلت الخدمة، ما أدى لتقليل أعطال القطارات التي كانت تحدث في السابق.

وأكد المصدر، أنّ الهيئة تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، إضافة لإعادة تأهيل 81 جرارًا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وإجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارًا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملًا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

ومن جهته، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات الاتصالات ووحدة التحكم المركزي، إضافة إلى تجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيًا، وكذلك إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وأكد لـ"الوطن"، أنّه سيتم تدريب السائقين على كيفية قيادة الجرارات الجديدة قبل دخولها الخدمة، مضيفا أنّ الـ38 قطارًا جديدًا والذي دُفع بها خلال عيد الأضحى الماضي تعمل بصورة منتظمة، كما أنّ الهيئة تقدم خدمات ممتازة لجميع مرتادي القطارات.