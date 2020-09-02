إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بدمياط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملة مكبرة، اليوم، استهدفت إزالة التعديات ومخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، عن إزالة حالتى تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بقرية جمصة على مساحة ٥٠٠ م٢ عبارة عن مبنى دور أرضي بسقف مُنشأ من المواد الخفيفة، فضلاً عن إزالة ٦ حالات أخرى على مساحة ١٨٧٥م٢ لتعديات على أملاك الدولة تتبع ولاية الموارد المائية والرى بكفر سعد.