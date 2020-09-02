عنبة: حركة الطيران ما زالت بطيئة.. وهناك تفاؤل بعودتها بشكل جيد في 2023

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنه يحق للقادمين إلى مطار الغردقة ومطارات جنوب سيناء إجراء تحليل "PCR" بعد وصولهم مقابل 30 دولارًا، تشجيعًا لتدفق الطيران وتيسيرًا على السياح.

وأضاف "عنبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه عقب إجراء التحليل للسائح في المطار يتوجه لمقر إقامته ويتم إبلاغه لاحقًا بنتيجة التحليل، وأنه حال ثبوت النتيجة يستكمل رحلته، أما إذا كان التحليل إيجابيًا فيتم عزله، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مخالفة من قبل السائحين في اتباع القرار، وجميعهم أجروا التحليل في بلادهم.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أنه كان سيتم تغريم الشركة حال وجود سائح دون التحليل، موضحًا أن حركة الطيران بطيئة إلى الآن بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت اقتصاديًا على كل دول العالم، إضافة إلى القيود الحمائية التي وضعتها بعض الدول بسبب الفيروس.

وتابع: "نسبة استقبال مطار القاهرة ضعيف جدًا مقارنة بالعام الماضي، ولولا وقوف الدولة بجانب الشركة الوطنية لزادت الأزمة، خاصة أن الخسائر من توقف الطيران بالمليارات، وهناك نظرة تفاؤل بعودة الطيران بصورة طبيعية وبشكل جيد في 2023، التقديرات المتفائلة بعودة الطيران لطبيعتها تقول أنه سيكون فى عام 2023، بينما المتشائمة تقول 2026".