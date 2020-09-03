بدل الموقع 4.. خلص مصلحتك الحكومية وأنت في البيت

خلال الفترة الأخيرة، اتجهت الحكومة المصرية نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وذلك لتسهيل الحصول على البيانات والمستندات الحكومية في مصر.

وتستعرض "الوطن"، بعض المواقع الحكومية التي تمكنك من إنجاز مصالحك وأنت في منزلك.

بوابة مصر الرقمية

هي إحدى إصدارات الحكومة المصرية، وقد تمت بالتعاون بين عدد من الوزارات، هي الاتصالات والتكنولوجيا والتموين والعدل والداخلية، وتقدم أكثر من 70 خدمة رقمية مختلفة، لكن بعضها غير مفعل، ويفترض أن تعمل تدريجيًا ليعمل الموقع بكامل خدماته بنهاية العام، نذكر منها..

- التَظلُّم على مخالفات رخص مركبات (يُمكنك تقديم تَظلُّم مخالفات مركبة).

-سداد المخالفات (يُمكنك سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم).

-‫تجديد رخصة مركبة (يُمكنك تجديد رخصة مركبة).

-بدل فاقد رخصة مركبة (يُمكنك إصدار بدل فاقد).

-رخصة مركبة بدل تالف رخصة مركبة (يُمكنك إصدار بدل تالف رخصة مركبة).

-تحرير توثيق عقد بيع مركبة (يُمكنك إصدار عقد بيع مركبة).

-تحرير توكيل بيع مركبة (يُمكنك تحرير توكيل مركبة).

-تحرير توكيل إدارة مركبة (يُمكنك تحرير توكيل إدارة مركبة).

-استعلام عن مخالفات رخصة مركبة (يُمكنك الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة).

-التأكد من صحة بيانات مركبة (يُمكنك التأكد من صحة بيانات مركبة بإدارة المرور).

خدمات الخاصة بقطاع المحاكم:

-إقامة دعوى مدنية تسجيل محامى.

بوابة الحكومة المصرية

يهدف موقع بوابة الحكومة المصرية إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطن في زمن قياسي و بأقل جهد ممكن وبمستويات الكفاءة العالمية.

ومن أهم الخدمات التي يمكن الحصول عليها..

خدمة موقع التنسيق، والتي تشمل الـ3 مراحل، والثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية.

خدمات الوثائق الشخصية، مثل بطاقة الرقم القوي، وبطاقة الخدمة العسكرية، الزواج والطلاق.

خدمات المرور، مثل المخالفات، والتراخيص، نقل القيد والتأخير.

بالإضافة إلي استقبال شكاوي المواطنين.

موقع وزارة الداخلية

يقدم موقع وزارة الداخلية عدد كبير من الخدمات منها اثبات الأوراق الشخصية، مثل اصدار بدل تالف وتجديد بطاقة الرقم القومي، اصدار وثيقة قيد عائلي.

بالإضافة إلي استحداث خدمة عاجل، والتي تمكنك من استخراج كافة المستندات خلال 24 فقط.

موقع دعم مصر

يقدم موقع دعم مصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، 7 خدمات خاصة بالدعم المقدم للمواطنين، ومنها إصدار بطاقة جديدة، أو إصدار بدل تالف، أو إضافة أفراد إلى البطاقة.