وكيل تعليم دمياط يشهد ورشة العمل من برنامج تبادل خبرات قيادات المديرية

شهد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وعبد الرازق الزيني وكيل مديرية التربية والتعليم في دمياط، فعاليات ورشة العمل من برنامج تبادل خبرات قيادات المديرية ونشر الوعي لديهم عن الإدارات النوعية المختلفة.

وناقشت ورشة العمل مهام التنسيق وشغل الوظائف وأنواع التنسيق بالمديرية وذلك بحضور عدد من قيادات المديرية ومديري الإدارات النوعية وكذلك فريق التدريب بالمديرية وبعض رؤساء أقسام التدريب بالإدارات، وذلك بالقاعة الصينية بمدرسة دمياط الإعدادية بنات.