اليوم.. ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يزور مصر

أعلنت قناة "العربية"، أن ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل سيزور مصر اليوم الخميس.

وكان "بوريل"، أعلن أول أمس الثلاثاء، على صفحته على موقع "تويتر"، أنه التقى فايز السراج وأعضاء مجلس حكومة السراج في طرابلس، وأضاف أن "ليبيا على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي".

وقال "بوريل": "نرحب بالتفاهم الأخير الخاص بوقف إطلاق النار، ونواصل دعم الحوار والحل السياسي للصراع بقيادة الليبيين".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "بحثنا الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5 ورفع الحصار النفطي".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة عملية برلين وجهود الوساطة ووقف التصعيد بما في ذلك حظر الأسلحة وهي عناصر أساسية لإنهاء الصراع الليبي".

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، الأربعاء، إن عمليات تهريب السلاح والمرتزقة إلى ليبيا لا تزال جارية، داعية الأطراف الليبية لوقف أي تصعيد.

وخلال جلسة لـمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، أوضحت ستيفاني وليامز أنها حصلت على الدعم من المملكة المتحدة ومصر والجزائر وتونس.

وقالت: "أظهروا كلهم دعمهم للعملية السلمية في ليبيا، ومعهم جميعا حصلت على التزامات بالمساعدة في مهمتنا لجمع الفرقاء الليبيين وإحلال السلام في البلاد"، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية"

ونوهت المسؤولة الأممية في الوقت نفسه، إلى أنه لا يزال هناك عدم استقرار في ليبيا، وتهريب للأسلحة والمرتزقة.

وتابعت: "المهمة تتواصل مع الفرقاء الليبيين، لنسد الفجوة بينهم ونبدأ المسار السياسي".

وفي الوقت نفسه، أشارت وليامز إلى أن "البعض يريد إفساد إجراء انتخابات في ليبيا"، مضيفة: "الديمقراطية يجب أن تحمى، وأنا أحيي جهود المسؤولين هناك".