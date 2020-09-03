دمياط تخفض قيمة سعر المتر للتصالح على بعض مخالفات البناء

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في بعض مخالفات البناء بنسبة 30% من القيمة المقررة لبعض المناطق المتاخمة للمدن.

وأوضحت المحافظ، أن القرار يأتي تماشيًا مع السياسة التي تتبناها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المباني المخالفة التي تنطبق عليها شروط قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتيسير عليهم.

كما جددت محافظ دمياط مناشدتها للمواطنين بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية والتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا بنهاية شهر سبتمبر الحالي.