رئيس جامعة دمياط يتابع مشروع تطوير مباني الجامعة مع الشركة المنفذة

إلتقى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، برئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمشروعات الجامعة لمناقشة آخر تطورات مشروع المباني الإدارية للكليات الذي اقتربت الجامعة من استلامه لتسكين ثمان كليات به حيث يحتوي على غرف إدارة الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين.

وحضر اللقاء الدكتور طارق المتولى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة و الدكتور سمير الجمال المستشار القانونى لرئيس الجامعة، و أمين عام الجامعة و مدير عام الإدارة الهندسية و مدير عام الموازنة و الحسابات و مدير إدارة الموازنة و القائم بتسيير أعمال الشئون القانونية.