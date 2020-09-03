حسام حسني: لم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن شكل الدراسة.. والهجين الأقرب

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تعاونا بين اللجنة ووزارتي الصحة والتربية التعليم والتعليم العالي لوضع خطة لعودة الدراسة، مؤكدا أنه لم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن شكل الدراسة.

وأضاف "حسني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية عمرو خليل، أن هناك توصيات بتطبيق نسب معينة للتعليم العادي التقليدي والتعليم عن طريق التعليم عن بعد.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن السيناريو الأقرب لعودة الدراسة، هو النظام الهجيني، أي عودة الدراسة في المدارس لبعض الطلاب، وجزء منهم عن طريق "الأونلاين" منعا لتكدس الطلاب.

وأكد أن مصر نجحت في السيطرة على الوباء ولكن لم ننتصر عليه، وهذا بفضل المصريين ووعيهم، مشيرا إلى أن هناك دور هام على المدرسين والمدرسات ليكونوا العين المراقبة في التوعية الصحية اللازمة للطلاب.