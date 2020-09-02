الطيران المدني: لم نستغن عن أي عامل خلال جائحة كورونا

قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن أزمة فيروس كورونا لم تكن مسبوقة على مستوى العالم، وهناك عدد كبير من الشركات الضخمة التي استغنت عن العاملين لديها، بينما لم تستغن الشركة المصرية عن أي عامل خلال تلك الجائحة، ما يعكس مسانده الدولة ودعمها لهذا القطاع.

وأضاف "مناع" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي الطيران والصحة قبل استقبال السائحين للمطارات المصرية، وكل الإجراءات التي تتم من الحكومة هدفها الحفاظ على صحة المواطن، موضحًا أن الوزارة قررت إجراء تحليل "pcr" للقادمين لمطارات الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم مقابل 30 دولارًا، وذلك لغير الحاملين لنتائج التحليل، مشيرًا إلى أنه في حال تبين وجود أي مصاب سيتم وضعه بالعزل لحين شفائه، وستتولى شركات السياحة سعر العزل: "مبلغ الـ30 دولارًا مبلغ جاذب للسياحة لمصر، وباقي الأسعار في الدول 100 دولار، ومن يدخل المطارات بدون تحليل سيتم إجراء تحاليل له بالحجر الصحي".

وأرجع التكدس الذي حدث يوم الخميس الماضي إلى وصول عدد من الطائرات في مواعيد متقاربة، حيث تم الاتفاق مع عدد من الدول على سفر فريق طبي على الطائرة لإجراء التحاليل اللأزمة بشأن كورونا، مشيرًا إلى أن من يقوم بالكشف على القادمين من الخارج أكثر من 20 طبيبًا ومساعدين لهم.