مسرح "عبدالوهاب" يعيد عرض "أليس فى بلاد العجائب"

بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم عروض الفرق الفنية بالبيت للموسم الصيفى 2020 على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، تحت إدارة الفنان مصطفى محسن مدير عام المسرح.

كما يقدم السيرك القومي برئاسة الفنان وليد طه، اعتبارا من 2 حتى 15 سبتمبر الجارى، أكثر من 12 فقرة فنية من أروع وأخطر فقرات فنون السيرك، تحت إشراف الفنان محمد النوبي مدير شعبة سيرك الجيزة.

كما تقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة منتقاة من أغانى الفن الشعبى الأصيل والمواويل، بمصاحبة الطبل البلدى والناى والمزمار والربابة، إلى جانب مجموعة من الأغانى الدينية تقدمها شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة برئاسة الدكتور أحمد رفعت، مع فقرات غنائية للمطربة نهلة خليل، وذلك أيام 2و3و4 سبتمبر .

ويعود العرض المسرحى الاستعراضى "أليس في بلاد العجائب" من جديد اعتبارا من يوم 5 سبتمبر ولمدة 10 أيام، بعد حصد إيرادات عالية وتحقيق نجاح جماهيرى كبير منذ بداية عرضه على مسرح البالون فى العامين الماضيين، وأيضا طوال عرضه على مسرح عبدالوهاب فى شهر أغسطس الماضي.

العرض من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة المخرج عبدالمنعم محمد، والبطولة للفنانين "مروة عبدالمنعم وضياء شفيق، بالاشتراك مع كوكبة من نجوم فرقة تحت 18، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك اسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس نعيمة عجمي، ماسكات د .محمد سعد، تأليف وإخراج محسن رزق .

وتحرص إدارة المسرح باتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية لدور العرض.