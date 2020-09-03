خاله منحه ربع مليون مكافأة نجاح ونفسه يمثل.. يوسف: مقصدتش المنظرة

قال الطالب يوسف عبدالله، الذي حصل على هدية من خاله 250 ألف جنيه، بعد نجاحه بالدبلوم الفني بمجموع 68%، إنه لم يكن يقصد التباهي من الصور التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا يقصد أي شئ معربًا عن فخره بوجود الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، متابعًا: "أنا تعبت في حياتي زيهم.. مش لازم أكون تعبت في دراستي ومكنتش أقصد حاجة خالص ومكنتش أعرف أنها هتعمل الضجة الكبيرة دي".

وأكد "يوسف" أنه لم يتوقع انتشار الصورة بهذه السرعة على السوشيال ميديا، متابعًا: "نفسي أمثل وأنا بتعب في حياتي زي الناس اللي حضرتك جبتها وأنا من أسرة متوسطة وأهلي تعبوا كتير وأنا مقصدش أي تباهي أو منظرة ولا أقصد اللي الناس فهمته وزي ما كان فيه كومنتات سلبية كان فيه كومنتات إيجابية".

وأكمل "نفسي أمثل وبروح للمخرجين والممثلين أقف بالـ10 ساعات تحت العمارة مستني المخرجين والممثلين ونفسي حد يشوف تمثيلي ويساعدني.. وبستنى المخرجين يشوفوني".