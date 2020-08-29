التعليم: نسب النجاح في الدبلومات الفنية أقل من العام الماضي

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن نسب النجاح في نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام أقل بقليل من العام الماضي.

وأضاف مجاهد، لـ"الوطن"، أن الطالبات أكتسحن قائمة الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية هذا العام، مشيرا إلى أن عدد الأوائل هذا العام أقل من العام الماضي، حيث تضم القائمة أكثر من 30 طالبًا وطالبة من جميع نوعيات الدبلومات الفنية.

وأكد نائب الوزير اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وإعلانها رسميا، غدا الأحد في تمام لساعة 12 ونصف ظهرا، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية للطلاب سيتم عبر الرابط الرسمي لموقع الوزارة http://emis.gov.eg/.