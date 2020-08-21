مدينة زويل تعرض منحة على أول الثانوية الأزهرية بشرط النجاح في "القبول"

أشاد الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بأحمد مدحت مصطفى الأول على الثانوية الأزهرية، بعدما قال إنه لا يفضل مصطلح كليات القمة، لكنه يميل إلى دراسة ما يحبه، وهو مجال الفيزياء.

وأضاف عبدربه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "نرحب به في مدينة زويل خاصةً أنه يحب مادة الفيزياء، ويمكنه أن يخوض اختبار القبول في الجامعة، لكي يحقق حلمه، وتكون باكورة الانطلاق في حياته الأكاديمية والعلمية والبحثية".

وتابع، أن مدينة زويل تعمل على تقديم الفرصة للمصريين للحصول على علم متميز في مجالي العلوم والتكنولوجيا، حيث أنها تختص ببرامج العلوم وبرامج الهندسة.

وواصل: "هذا العرض الذي أعرضه على أحمد هو منحة دراسية لمحمود عبد ربه بعدما يجتاز اختبار القبول".