الديهي عن تقرير موديز: مصر ستتحول إلى نمر اقتصادي على النيل

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تقرير مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمائي، وإعلانها أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها 3 أعوام مقبلة، معتبرًا أن تلك الشهادات تعكس واقعًا إيجابيًا وتنعكس عليه بمزيد من الثقة لدى المستثمرين.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه حلقة الأربعاء، من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن فيروس كورونا كان كاشفًا للدولة المصرية بما لديها من منظومة اقتصادية قوية يشرف عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن الاقتصاد المصري جاهز للانطلاق، ويقف على قدمين ثابتتين، مشددًا أن مصر ستتحول إلى نمر اقتصادي على النيل يستطيع أن يغير من المحيط الإقليمي.