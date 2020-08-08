نشأت الديهي: العالم العربي يعيش في مرحلة توهان غير مسبوقة

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن حزنه الشديد من انفجار مرفأ بيروت الذي دمر أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية، قائلًا: "قلوبنا تعتصر ألمًا عليكِ يا لبنان"، فذكر أن لبنان بلد عربي أنهكته الحروب الأهلية والخلافات العرقية، كما أن الشعب اللبناني ذهب ضحية السجالات السياسية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الانفجار مسح من الخريطة العمرانية في بيروت أفضل المناطق وهي منطقة وسط البلد، التي طُمست ملامحها بالكامل جراء الانفجار، واصفًا انفجار بيروت بالغير مسبوق، كما يرى أن العالم العربي يعيش في مرحلة توهان غير مسبوقة.

نشأت الديهي: انفجار بيروت أشبه بـ"هيروشيما".. لبنان ضاع منذ زمن

وأكد الإعلامي، أن هذا الانفجار يذكرنا بانفجارات "هيروشيما" و"ناجازاكي" اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية، وتفجيرات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، موضحًا أن لبنان دخل في نفق مظلم وضاع منذ زمن بعيد، لذا كان الانفجار نتاج طبيعي لواقع أليم عاشه كل اللبنانيين.

وأشار إلى أن ما جرى في لبنان مرشح ليحدث مرة أخرى في أكثر من عاصمة عربية، مؤكدًا أن العالم العربي "يعيش مرحلة توهان غير مسبوق"، حتى بات عقد دول المنطقة ينفرط.