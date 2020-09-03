زيادة إنتاج شركة بترول خليج السويس "جابكو" لـ61 ألف برميل يوميا

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس "جابكو"، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020.

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة "جابكو"

شدد الملا، خلال أعمال الجمعية، على أهمية العمل المستمر على زيادة معدل الإنتاج من حقول "جابكو" ومناطق امتيازها والتغلب على التناقص الطبيعي في إنتاجية الحقول القديمة وذلك بالتزامن مع خفض النفقات وتكلفة إنتاج البرميل، مُثمناً نجاح جهودها لرفع معدلات الإنتاج اليومية مؤخراً وهو ما يعد خطوة على الطريق نحو تنفيذ خطط طموح وإضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات، مؤكّدًا التنسيق مع شركة "دراجون أويل" الإماراتية الشريك في شركة "جابكو" للعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة مشيدا بالتزامها المستمر.

وأضاف الملا، أنَّ مشروع البحث السيزمي ثلاثي الأبعاد الجاري تنفيذه حالياً في منطقة خليج السويس يستهدف الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى مكامن وتكوينات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة، لافتًا إلى أنَّ هذا المشروع سيكون نقطة تحول جديدة ومهمة في العمل البترولي في منطقة خليج السويس سيتم التركيز علي استغلالها خلال الفترة المقبلة .

كما أكّد أهمية التوافق مع معايير السلامة والحافظ على البيئة وتحسين كفاءة العمليات، موجهاً كذلك بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ومتابعة تطبيقها.

الانتهاء من حفر 3 آبار تنموية جديدة وبئر استكشافي في مناطق امتياز "جابكو" بخليج السويس

فيما أشار المهندس محمد المليجي رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو"، خلال استعراضه أهم نتائج الأعمال، إلى تنفيذها برنامجا لزيادة الإنتاج مما أسهم في زيادة معدلاته اليومية قبل نهاية العام رغم التحديات التي واجهتها منذ بداية العام، موضحاً أن الإنتاج اليومي الحالي ارتفع إلى نحو 61 ألف برميل يومياً بفعل الزيادة بعد إضافة 5 آلاف برميل جديدة، لافتًا لإلى نجاح جهود تخفيض تكلفة إنتاج البرميل في يونيو الماضي بنسبة تصل إلى 20%.

وأضاف أنَّ برنامج العمل المنفذ شمل الانتهاء من حفر 3 آبار تنموية جديدة وبئر استكشافي في مناطق امتياز "جابكو" بخليج السويس، إلى جانب تنفيذ عمليات إصلاح الآبار بكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات ممثلة في تقنية وحدة السلك الرقمية لأول مرة.

وأشار إلى أنَّه جار حاليًا تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي تعزيزًا لجهود الحفاظ على البيئة ودعم التوافق مع قانون البيئة حيث تبلغ طاقة المشروع نحو من 40 ألف برميل من مياه الصرف لمعالجتها في إطار البعد البيئي والحفاظ على البيئة البحرية.