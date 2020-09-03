رئيس "مياه القاهرة" لـ"الوطن": اكتشفنا قراء عداد بيزوغوا ويضربوا أرقام

كشف المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنَّ خدمة تطبيق قراءتي تتيح للمواطنين إرسال قراءة عداد مياة الشرب من منازلهم دون الحاجة لقارئ للمرور عليهم كل شهر.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، في حواره لـ"الوطن"، أنَّ خدمة قراءتي تعد خدمة مميزة للمواطنين، وإلى مزيد من التفاصيل في نص الحوار:

- ماذا عن تجربة تطبيق "قراءتي"؟

نحن حاليًا في طور التجربة لتطبيق "قراءتي" للتيسير على المواطنين، وبإمكان المواطنين في القاهرة وأي محافظة أخرى الدخول لتطبيق "قراءتي" من خلال الهاتف المحمول وإرسال قراءة عداد المياه دون الحاجة إلى القارئ، فالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي أتاحت التطبيق مجانًا من خلال رابطين هما:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

والرابط الثاني

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

"الشيمي": هدفنا القضاء على تراكم القراءات.. 15 يومًا لتسجيل قراءة عداد المياه

- ما مواعيد تسجيل قراءة العداد؟

يمكن للمواطن تسجيل قراءة العداد في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر من خلال تطبيق الهاتف المحمول عبرتطبيق "قراءتي"، وبالتالي على المواطن حسن استخدام تلك الخدمة.

- هل هذا التطبيق يقضي على مشكلة تراكم القراءات؟

نعم، التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكّد أنَّ الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي.

- هل الخدمة متاحة بكل شركات المياه على مستوى الجمهورية؟

نعم، الخدمة متاحة بكل شركات مياه الشرب بكل المحافظات.

- كيف يمكن استخدام تطبيق "قراءتي"؟

بمجرد الدخول للرابط، يتمّ الضغط على خانة "ليس لدي حساب "أو "إنشاء حساب جديد"، ثم يتمّ تسجيل بيانات العميل كما فى فاتورة المياة.

رئيس "مياه القاهرة" يوضح خطوات تسجيل قراءة العداد إلكترونيًا

- كيف يتمكن المواطن من تسجيل قراءة عداد المياة على الهاتف وإرسالها للشركة؟

توجد عدة خطوات مبسطة لابد من اتباعها وهي كما يلي:

أولًا: إدخال اسم المستخدم الذي أنشأ الحساب.

ثانيًا: إدخال اسم المشترك الموجود في الفاتورة.

ثالثًا: إدخال البريد الإلكتروني "اختياري".

رابعًا: إدخال رقم المشترك "رقم العميل" الموجود في الفاتورة.

خامسًا: اختيار الشركة التابعة للمشترك والموجودة في الفاتورة.

سادسًا: بعد اختيار الشركة يظهر خانة اختيار الفرع التابع للعميل والموجود في الفاتورة.

سابعًا: إدخال الرقم القومي الخاص بالعميل.

ثامنًا: إدخال التليفون المحمول الخاص بالعميل.

تاسعًا: إدخال كلمة مرور مناسبة والتأكّد من صحتها ثم الضغط على زر إنشاء حساب ثم إدخال قراءة العداد.

- هل سيتمّ تعميم التجربة قريبًا؟

بعد اتمام المرحلة التجريبية ومعالجة أي أخطاء تنجم عنها، سيتمّ تعميم التجربة والاعتماد عليها بشكل كلي.

أبرز مزايا خدمة "قراءتي".. يمكن تسجيل أكثر من قراءة

- حدثنا عن مزايا استخدام تطبيق "قراءتي"؟

هناك عدة مزايا للتطبيق، أولها: التعامل المباشر للعميل مع الشركة وإدخال بياناته وقراءة العداد بنفسه، أيضًا بإمكان المواطن تسجيل أكثر من قراءة، خاصة إذا كان له أكثر من عقار أو شقة، علاوة على التخلص من أي مشكلات تنجم عن القارئ.

- ما موقف قراء العدادات بعد نجاح التجربة وتطبيقها؟

سيتمّ زوال مهنة قارئ العداد والتخلص من أي مشكلات أو شكاوى ترد بشان بعضهم فالقاهرة على سبيل المثال بها 500 قارئ، سيتمّ توزيعهم على أعمال أخرى.

- هل العميل مؤهل للدخول في تلك التجربة؟

علينا مراعاة كل العملاء، وأي عميل هاتفه لا يسعفه على استخدام الخدمة فهناك متسع من الوقت لتعميم التجربة.

أغلب شكاوى القراء.. تغيب قارئ العداد وتزويغهم و"ضرب أي أرقام"

- هل ترد للشركة شكاوى حول قراء العداد يدويًا؟

للأسف أغلب الشكاوى التي ترد للشركة تكون حول قراء العداد، إما اتهامات من المواطنين للقراء بالتغيب وعدم المرور للحصول على قراءة العداد أو لجوء عنصر من القراء إلى الاستخفاف بالعمل والتزويغ على المقاهي وضرب أي أرقام لقراءة العداد، وهذا حال اكتشافه يتمّ اتخاذ إجراءات رادعة بشأنه، فالشركة لا تقبل إلا الدقة وحصول العميل على حقه.

تغطية احتياجات 15 مليون مواطن قاهري من المياه

- كم عميل مشترك في شركة مياة الشرب بالقاهرة؟

لدينا 1.5 مليون عميل مشترك في شركة مياة القاهرة، ونغطى احتياجات نحو 15 مليون نسمة بالقاهرة من مياة الشرب، فالقاهرة تعد 5 استهلاك الجمهورية.

- كم يبلغ استهلاك العاصمة من مياة الشرب؟

نحو 5.5 مليون لتر مكعب.

معدل استهلاك الفرد يوميًا يصل لـ300 لتر مياه

- ما متوسط استهلاك الفرد يوميًا من المياه؟

استهلاك الفرد يقدر بـ300 لتر يوميًا، وهذا معدل استهلاك كبير عن المعدلات العادية، فعلى سبيل المثال المواطن في ألمانيا يستهلك من 90 لـ100 لتر يوميًا.

- ماذا عن ترشيد الاستهلاك؟

نحن نعاني من أزمة مياة بسبب سد النهضة الإثيوبي، ويجب على المواطنين تحمل المسؤولية وإدراك خطورة الموقف والعمل على ترشيد استهلاك المياه، ووقف أي أعمال هدر للمياه، فالشركة مثلا تلجأ إلى استخدام القطع الموفرة للحفاظ على كل قطرة مياه.

رئيس "مياه القاهرة": قطع المياه خارج عن إرادتنا

- لماذا الانقطاع المستمر لمياه الشرب في بعض مناطق القاهرة؟

- ما مظاهر إهدار مياه الشرب التي رصدتها الشركة؟

متنوعة للأسف، فلابد من توقف السلوكيات الخاطئة من غسيل السيارات والسجاد ورش الشوارع أمام المحلات والبيوت فكلها مظاهر إهدار لابد من وقفها.

قطع المياه في أغلب الأحيان خارج عن إرادتنا فمحطات المياة بالقاهرة تعمل بكفاءة وفى الفترات الأخيرة زادت الاعطال أو حدوث كسر مفاجئ لخطوط المياة بسبب الأعمال الجارية من مشروعات كبرى مثل الكبارى والطرق والانفاق.