9 خطوات تمكن المواطن من إرسال قراءة عداد المياه للشركة

تستعرض " الوطن" على طريقة استخدام المواطن لتطبيق قراءتى وكيفية تسجيل قراءة عداد المياة وإرسالها لشركة المياة دون الحاجة إلى قارئ العداد على التطبيق الاتى.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525.

وتأتى خطوات استخدام تطبيق قراءتى الذى أطلقته الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى لخدمة المواطن وارسال قراءة عداد المياة للشركة بنفسه كالتالي:

-الضغط على ليس لدى حساب أو إنشاء حساب جدي.

-تسجيل بيانات العميل كما في فاتورة المياه.

-إدخال اسم المستخدم الذى أنشأ الحساب-ادخال اسم المشترك الموجود فى الفاتورة.

-إدخال البريد الالكترونى" اختيارى"- ادخال رقم المشترك" رقم العميل"الموجود فى الفاتورة.

-اختيار الشركة التابعة للمشترك والموجودة فى الفاتورة.

-بعد اختيار الشركة يظهر خانة اختيار الفرع التابع للعميل والموجود فى الفاتورة.

-إدخال الرقم القومى للعميل "اختيارى".

-إدخال رقم المحمول الخاص بالعميل.

-اختيار كلمة مرور مناسبة وإعادة إدخالها للتأكد من صحتها ثم الضغط على زر انشاء حساب.