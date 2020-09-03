مرشحا جولة الإعادة يواصلان معركة "الشيوخ" في دمياط

نظم حمدي شلبي عبد المجيد عاشور المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية، مؤتمرا جماهيريا بمدينة الزرقا.

كما شارك شلبي في مؤتمر شعبي بشرمساح ولم يفوت فرصة التواجد في حفل، لتهنئة عائلات الدشاش في حفل زفاف نجلهم وعرض برنامجه الانتخابي.

كما ظهرت السيدات لأول مرة في حملات عاشور، حيث قمن برفع بوسترات تأييدا له، وبعدها أجرى جولة ميدانية في مدينة الزرقا.

والتقى أحمد عبد الشافي البلشي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بكبار عائلات السنانية، للحديث عن برنامجه الانتخابي وبحضور كبار العائلات بالقرية.