"التضامن": من 20 لـ30 سنة الفئة العمرية الأكثر إدمانا للمخدرات

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما أكثر الفئات العمرية تعاطيا للمخدرات ، وفقا لآخر إحصائية أجراها الخط الساخن، لافتا إلى أن المتعاطين بلغوا 14 ألف و958 في الفئة العمرية من 20 حتى 30 عاما بنسبة 34 %، فيما وصلت إلى 12 ألف و238 في الفئة العمرية من 30 حتى 40 عاما بنسبة 27.87%، و10 آلاف و935 في الفئة العمرية من 15 حتى 20 عاما بنسبة 24.9%.

من جانبه قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك مايقرب من 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم، وأن 35,6 مليون شخص يعانون من تأثيرات الإدمان، الأمر الذي يستوجب دعوه عاجلة للتعاون وتعزيز الاستجابة للعمل على خفض الطلب على المخدرات على المستوى الوطني والدولي من خلال تبادل المعلومات ووضع الاستراتجيات وبناء القدرات بشكل أفضل وأكبر فاعلية، في مواجهة هذه المشكلة.

وأشار عثمان إلى أن الدول النامية أكثر تعرضا لمشكلة الإدمان من الدول المتقدمة، ويرجع ذلك للزيادة السكانية بهذه الدول، كما أن أسواق المخدرات أصبحت معقده خلال الـ 20 سنة الماضية نتيجة تنوع المواد المخدرة وتنوع عمليات التصنيع وإساءة استخدام العقاقير الطبية.