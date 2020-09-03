النشرة النقابية: "المهندسين" تطرح الكارت الذكي وتدريب لأبناء الصحفيين

تقدم "الوطن" صباح كل يوم، "نشرة خدمات نقابية"، وهي خدمة جديدة للقراء، والتي تستعرض يومياً موجزاً بأهم الخدمات التي توفرها النقابات لأعضائها، وإرشادات للحصول على الحقوق النقابية المختلفة.. وإليكم المزيد من التفاصيل في السطور التالية:

"المهندسين": تطبيق التحول الرقمي الشامل في تقديم خدمات الأعضاء

قال المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمقرر الإعلامي لنقابة المهندسين، إنَّ النقابة تخطو هذه الفترة خطوات جديدة، تحرص من خلالها على تخفيف الأعباء عن جموع المهندسين أعضاء الجمعية العمومية، ومنها تقديم الخدمات بأحدث الطرق الإلكترونية، وذلك تماشيا مع التوجه العام للدولة المصرية.

ولفت "حشيش"، بحسب بيان لنقابة المهندسين، إلى أنَّ النقابة تتجه إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية التي تقدم للمهندس وأسرته، عن طريق منظومة البطاقات الذكية التي يستطيع المهندس من خلالها إجراء جميع التعاملات المالية والتعاملات الخدمية في أي وقت.

وتابع: "إضافة إلى ميكنة الخدمات النقابية، لإتاحتها عبر تطبيق نقابي للهواتف المحمولة، ويستطيع المهندس من خلالها، إجراء جميع التعاملات والتحويلات باستخدام المحمول"، مشيرًا إلى أنَّ التواصل والسعي في هذا الملف الهام، مازال مستمر لتحديد الأعداد، طبقا لمتطلبات سوق العمل.

فرص تدريب لأبناء الصحفيين ببنك التنمية الصناعية

في خطوة للتعاون بين الصحفيين وبنك التنمية الصناعية، وافق البنك على إتاحة 30 فرصة تدريب لطلاب كليات التجارة والحقوق من أبناء الصحفيين.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تقديم المستندات اللازمة من الراغبين إلى نادر سعيد، ممثل البنك، على رقم 01158538455، وتشمل أصل شهادة القيد الجامعي للعام الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي.