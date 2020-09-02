النشرة النقابية: صرف إعانة كورونا بالمهن الطبية وشروط مزاولة الصيدلة

تقدم "الوطن" صباح كل يوم، "نشرة خدمات نقابية"، وهي خدمة جديدة للقراء، والتي تستعرض يومياً موجزاً بأهم الخدمات التي توفرها النقابات لأعضائها، وإرشادات للحصول على الحقوق النقابية المختلفة.. ومزيد من التفاصيل في السطور التالية:

5 مستندات لصرف إعانات كورونا لأسر المتوفين أعضاء المهن الطبية

يصرف اتحاد المهن الطبية، 50 ألف جنيه لأسر الشهداء المتوفيين إثر إصابتهم، بفيروس كورونا المستجد، من أعضاء الاتحاد والذي يضم 4 نقابات وهي: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.

"الوطن" ترصد الأوراق المطلوبة لصرف الدعم النقابى من اتحاد المهن الطبية لأسر الشهداء المتوفيين بسبب فيروس كورونا كالتالى:

(1) صورة الكارنيه

(2) صورة بطاقة الرقم القومى

(3) ما يفيد سداد إشتراك عام 2019.

(4) رقم حساب بأى بنك حتى يتم تحويل مبلغ الدعم عليه.

(5) أصل التقرير الطبى لمستشفى العزل موضح لسبب الوفاة أو صورة تصريح الدفن مبين ذات السبب.

(5) صورة إعلام الوراثة مع ضرورة إحضار الأصل للإطلاع

للصيادلة.. كيفية استخراج ترخيص مزاولة المهنة؟

حددت نقابة الصيادلة المستندات المطلوبة لاستخراج مزاولة مهنة الصيادلة، وترصد "الوطن" تلك الأوراق والمستندات، وهي كالتالي:

ـ أصل شهادة التخرج.

ـ أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.

ـ صورة شهادة الميلاد.

ـ صورة البطاقة الشخصية.

ـ 4 صورة شخصية بختم الكلية.

ـ شهادة تشريعات، حسن سير وسلوك من الجامعات الخاصة.

ـ الموقف من التجنيد.

ـ شهادة ندب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية والإدارة التابعة لها للجامعات الخاصة، رخصة الصيدلية