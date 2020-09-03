ضبط 3 نصبوا على راغبي اللعب في الزمالك: زوروا كارنية النادي

تمكن رجال مباحث مركز سيدي سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الرائد محمد عبد العزيز، رئيس المباحث، من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير كارنيهات نادي الزمالك، والنصب على المواطنين بتحصيل مبالغ مالية منهم بدعوى إلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادي.

وتلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، أنه في ضوء ما تبلغ لقسم شرطة سيدي سالم، من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيام 4 أشخاص، 3 منهم مقيمين بكفر الشيخ وآخر بالقاهرة، باستغلال اسم النادي وتزوير الكارنية الخاص به وتحصلهم على مبالغ مالية من بعض المواطنين وإيهامهم بإلحاق أبنائهم بالنادي كلاعبين به.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين، مقيمين بكفر الشيخ، وبمواجهتهم أقروا بالاتهامات الموجهة إليهم.