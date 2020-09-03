دبي تطلق برنامجا عالميا للتقاعد وتأشيرة قابلة للتجديد

أطلقت دبي برنامجا للتقاعد في الإمارة لمن تزيد أعمارهم على 55 عاما، سواء من المقيمين داخل الإمارات أو المقبلين على التقاعد حول العالم، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويعتبر البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة للأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، إذ يوفر للمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن التقاعد، وكذلك كبار السن في جميع أنحاء العالم، فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد في دبي.

وعملت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ضمن إطار التشجيع على الاستفادة من البرنامج مع شركائها، لتطوير مقومات رئيسية للتسهيل على المتقاعدين اتخاذ مثل هذا القرار المهم في حياتهم، ضمن قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والتأمين والبنوك، حيث ستتاح العروض التنافسية للمتقاعدين لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم والعيش براحة بال.

ويحصل الأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل 5 سنوات، وذلك عند توفر أحد المتطلبات التالية: أن يكون لديه دخل شهري قدره 20 ألف درهم (نحو 5500 دولار) يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو يمتلك بحسابه مبلغ مليون درهم (نحو 275 ألف دولار)، أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم "حوالي 550 ألف دولار".

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى المقيمين في الدولة ممن عملوا في دبي لأكثر من 10 سنوات وبلغوا سن التقاعد، وأصبحوا على دراية كافية بطبيعة الحياة في الإمارة.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال سعيد المري: "يهدف برنامج التقاعد في دبي لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للزيارة وكذلك الإقامة والعيش بها. فيما ستمهد استراتيجية جاهزية دبي لاستقبال المتقاعدين الطريق أمام المقيمين في داخل الدولة وخارجها للاستفادة من نهج دبي في الانفتاح على العالم وسعيها الدائم لترسيخ قيم التعايش والتعاون وتوفير نوعية الحياة المميزة".

وأضاف: "يساهم برنامج التقاعد في دبي في نمو القطاع السياحي، من خلال الزيارات المتكررة لأقارب وأصدقاء المتقاعدين، وأيضا زيادة عدد الزيارات والرحلات من الأسواق التي يأتي منها المتقاعدون للإقامة في دبي. وسيكون لهذا صدى وتأثير أوسع من خلال الترويج لدبي كوجهة مفضلة وآمنة للمتقاعدين مع تسليط الضوء على أسلوب الحياة العصري والمميز في المدينة، وكذلك ما تقدمه من تجارب حياة وعروض متنوعة تناسب تطلعات الجميع".