"الشمس" تعود بـ"ليالي سيد درويش" الليلة

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح، إنّ الفرقة تقدم الليلة في تمام السابعة مساء، حفل "ليالي سيد درويش"، بقيادة وتدريب الدكتور محسن صادق.

وتعرض الحفلات أيام الخميس والجمعة 3 و4 سبتمبر، والخميس والجمعة 10 و11 سبتمبر الحالي، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

"ليالي سيد درويش" غناء رحمة ممدوح، محمد ناصر، فرح، إسلام مسعد، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة، عازفين أشرقت يوسف، أماني يوسف، شروق يوسف، تدريب وإشراف دكتور محسن صادق.