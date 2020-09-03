ضبط 18 شيشة داخل مقهى شهير في الأقصر

شنت أجهزة مدينة الأقصر بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة على المقاهي؛ لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 "شيشة" داخل أحد المقاهي الشهيرة بشارع كليوباترا، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وجرى التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس اللعين.

جاءت الحملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وإشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.