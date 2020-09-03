معامل التنسيق تستقبل طلبات المرحلة الثانية لليوم الثالث

تستأنف معامل التنسيق الإلكتروني لليوم الثالث على التوالي، أعمالها في استقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 2020، لتسجيل رغبات المرحلة واختيار الكليات للعام الجامعي الجديد.

وشهدت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات إقبالا كثيفا من قبل طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية، وأتاحت وزارة التعليم العالي تسجيل الرغبات عبر الرابط التالي للتنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/application/.

وتستعد معامل التنسيق الإلكتروني بجامعات القاهرة الكبرى "القاهرة وعين شمس وحلوان"، لاستقبال طلاب المرحلة لتسجيل رغباتهم بدءا من الـ9 صباحا وحتى الـ3 عصرا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للمحافظة على الطلاب وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

"التعليم العالي": 120 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن في المرحلة الثانية

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن بلغ أكثر من 120 ألف طالب وطالبة بمختلف الشعب العلمية والأدبية، مؤكدا أنّ الموقع الإلكتروني يستقبل رغبات الطلاب على مدار الـ24 ساعة خلال أيام المرحلة الـ5.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.