خطوات تسجيل الرغبات والحصول على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2020 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي بدأت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر وتستمر حتى يوم السبت الموافق 5 سبتمبر، حيث أتاحت الجامعات المصرية معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية أمام الطلبة، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، تضم 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبى" بعدد 60 ألفاً و64 طالباً وإجمالي 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات تسجيل الرغبات والحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية فور إعلانها يوم السبت المقبل، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، كالتالي:

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق

- الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

- ثم يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها.

- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

- إدخال الرغبات التي يريدها الطالب بالترتيب.

- التأكد من سلامة البيانات الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

- يتم عرض قائمة رغبات الطالب على الشاشة، ويُسمح له بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

- بعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يتم عرض القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق.

- بعد التسجيل إلكترونيًا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي جرى تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا، ويمكن طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيجري إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق على بوابة الحكومة المصرية من هنـــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

- يظهر على الموقع الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب له وفق مجموعه واستمارة رغباته.

- ثم يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم المستندات الخاصة به بالكلية أو المعهد.

ويعلن الموقع الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة حتى يمكن للطالب التأكّد من الحد الأدنى للرغبة التي تمّ الترشيح لها.