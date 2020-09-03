قطع المرافق عن العقارات المخالفة بأرمنت في الأقصر

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بدء قطع المرافق عن جميع العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها حتى الآن بداية من اليوم، لافتة إلى أنه سوف يتم بدء الإزالات بعد انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح طبقا للقانون بنهاية الشهر الجاري.

وناشدت الوحدة المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة الـ 25% رسوم جدية التصالح، علماً بأن تلقي طلبات التصالح والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون متاح طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من خلال المركز التكنولوجي للمركز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد بدء الإزالة الفورية لـمخالفات البناء، التي لم يتم التصالح وفق القانون عليها، خلال شهر أكتوبر المقبل.