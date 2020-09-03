فيديو.. الحكومة تلتزم بإجراءات كورونا خلال اجتماعها برئاسة مدبولي

واصلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرصها على تطبيق إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ حيث شارك عدد محدود من الوزراء بالتواجد بمقر الاجتماع، فيما شارك الباقية بـ"الفيديو كونفرانس".

21 وزيرًا حضروا بـ"الفيديو كونفرانس"

وحرصت الحكومة على حضور أكبر عدد ممكن من الوزراء بـ"الفيديو كونفرانس"؛ حيث شارك أكثر من نصف عدد الوزراء بما يُقارب 21 وزيرًا في الاجتماع بـ"الفيديو كونفرانس"، فيما شارك عدد محدود من الوزراء.

وحرص الوزراء الموجودون بمقر مجلس الوزراء، برفقة مدبولي ومسؤولي رئاسة مجلس الوزراء، على اتباع كل الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتباعد الوزراء فيما بينهم أثناء الجلوس لأكثر من متر، بحسب توصيات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية بالحرص على "التباعد الاجتماعي"، كما التزموا جميعهم بارتداء الكمامات الواقية، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء بوجوب ارتداء الكمامات في أثناء التواجد في المنشآت الحكومية، ومن بينها بالطبع مجلس الوزراء.

وضمت قائمة الحاضرين في الاجتماع بمقر الحكومة عددًا من الوزراء، بينهم وزراء: الكهرباء، والقوى العاملة، والتخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والإسكان.

وعقب مصدر بمجلس الوزراء، على زيادة عدد الوزراء المشاركين في اجتماع الحكومة بالفيديو كونفرانس، على نقيض الاجتماعات السابقة، على أنه يأتي في إطار تحركات التعايش مع فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة الفيروس.