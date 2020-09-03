حصر التعديات على أملاك الدولة بمدينة سفاجا

ترأست هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع أعضاء لجنة إدارة الأملاك والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية، لإجراء حصر للمباني المخالفة والتعديات على أراضي الدولة بمنطقة حي الهدي .

وشددت رئيس المدينة على إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وإزالتها و إزالة ناتج أعمال البناء والإشغالات المتواجدة على الطرق العامة وكذلك رفع مواد البناء المُشونة، مؤكدة على التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحصر المخالفات وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء.