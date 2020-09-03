إزالة واسترداد 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة إزالات مكبرة، تمكنت خلالها من استرداد 3 حالات تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 800 متر، بقرية دير جبل الطير، إضافة إلى 4 حالات تعدٍ على حرم السكة الحديد بحي شرق المدينة، بمساحة 123 مترًا.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25% جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقي طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسيجرى بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونهاية شهر سبتمبر هي الفرصة الأخيرة للتصالح، وعقب ذلك سيتم الإزالة الفورية.