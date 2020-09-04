رضا طعيمة يدعم مرشح "مستقبل وطن" لـ"الشيوخ" ببورسعيد

دعم الدكتور رضا طعيمة الداعية الإسلامي، الدكتور عاطف علم الدين مرشح حزب مستقبل وطن "فردي" في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ في بورسعيد.

وطالب طعيمة أهالي المدينة الباسلة، أن ينتخبوا "العالم" لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى العلماء وليس للصوت العالي، والشباب أو شيوخ المساجد.

ودعى طعيمة في بث مباشر على صفحته بموقع "فيس بوك"، كل أبناء بورسعيد من لديهم أمل في التغيير والتطوير أن يصوتوا للدكتور عامل الدين، مؤكدا أن بورسعيد تستحق الخير كله فهي دفعت الفاتورة عن الشعب المصري كله في العدوان الثلاثي 1956 وعدوان 1967.

وأكد أنه لأول مرة يدعم مرشحا من دافع غيرته على بورسعيد، لافتا إلى أن مرشح حزب مستقبل وطن واجهة مشرفة لبورسعيد ومنصبه كرئيس جامعة سابق يجعله يعامل بندية مع الوزراء ويطالب بحقوق بورسعيد.