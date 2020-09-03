ضبط أدوية ومستلزمات طبية غير مصرح بتداولها في 6 مخازن غير مرخصة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الرقابية بمحافظة أسيوط من ضبط 6 مخازن أدوية غير مرخصة بمدينة أسيوط، بداخلها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة، خلال حملة مكبرة شنتها تنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المستمرة، بإحكام الرقابة على سوق الدواء، والتأكد من حصول مخازن الأدوية علي التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها حفاظًا على صحة المواطنين فضلًا عن إحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كانت حملة مشتركة مكونة من مديرية التموين وإدارة التفتيش الصيدلي التابعة لمديرية الصحة وهيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، داهمت عدد من المواقع ومخازن الأدوية والمتسلزمات الطبية، في إطار المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط جرائم الغش التجاري والاستيلاء على الدعم والحصول علي التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بحضور المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة برفقة أعضاء مكتب الرقابة الإدارية فرع أسيوط.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملة أسفرت عن ضبط 6 مخازن أدوية غير مرخصة بمدينة أسيوط وبداخلها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية غير المصرح بتداولها من وزارة الصحة وتم تحرير المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات بمخازن مديرية الصحة لافتا أن القيمة التقديرية المبدئية للمضبوطات تبلغ مليوني جنيه.