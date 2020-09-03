شروط منح البنك الأهلي للجامعات الأهلية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد وشروط الحصول على منحة في الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة الملك سلمان الدولية) للعام الجامعي 2020/2021.

وترصد السطور التالية، أبرز النقاط عن منح البنك الأهلي المصري، وهي كما يلي:

- بعد إعلان نتيجة اختبارات القبول، يتقدم الطلاب المستوفين للشروط بطلب للحصول على منحة، قبل بداية أكتوبر 2020، في مقر الجامعة التي تم قبولهم نهائيا للدراسة بها.

- أن يكون الطالب مصريًا.

- ترتيب الطلاب المتقدمين بطلب للحصول على منحة، طبقا للمجموع الاعتباري الحاصلين عليه في كل تخصص من التخصصات التي تم ذكرها.

- يحصل على المنحة 15% من الطلاب في كل تخصص من التخصصات الموضحة بعاليه، موزعة على 3 شرائح (شريطة التقدم بطلب للحصول على المنحة)، وتم تقسيم الشرائح على النحو التالي:

الشريحة الأولى: يحصل على منحة كاملة 5% من الطلاب، الحاصلين على أعلى درجات في المجموع الاعتباري للقبول في كل تخصص.

الشريحة الثانية: يحصل 5% من الطلاب التاليين في درجات المجموع الاعتباري على نصف منحة.

الشريحة الثالثة: يحصل على نسبة 5% من الطلاب التالين في درجات المجموع الاعتباري على ربع منحة.

حال تساوي درجات الطلاب المتقدمين للحصول على منحة، تعطى الأفضلية للطلاب الذين درسوا في مدارس حكومية أو مدراس تجريبية أو مدارس STEM، ويلي ذلك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتفوقين رياضيا (بعد تقديم شهادات موثقة).

شروط الاستمرار في الحصول على منحة البنك الأهلي المصري

يستمر الطالب الحاصل على منحة البنك الأهلي المصري في الحصول على المنحة سنويا، شريطة أن يظل متفوقًا في دراسته، ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، 3.60 ،3.40 (للشرائح الثلاث)، ليحصل على منحة كاملة، نصف منحة، ربع منحة على التوالي، ويجوز أن ينتقل من شريحة للأخرى، وتتوقف المنحة للطالب الذي يحصل على مجموع تراكمي أقل من الحد الأدنى وهو 3.40.

وجاء البرامج الدراسية التي سيتم تخصيص المنح لها على النحو التالي:

جامعة الملك سلمان الدولية

- برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج.

- برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة.

- برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات).

- برنامج هندسة الطاقة.

- برنامج هندسة المياه والبيئة.

- برنامج بيولوجيا الأحياء المائية.

- برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

- برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات.

- برنامج الاستثمار والتمويل.

جامعة الجلالة

- برنامج التمريض.

- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

- برنامج تكنولوجيا الأغذية.

- برنامج هندسة المواد والتصنيع.

- برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

- برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.

- برنامج ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

جامعة العلمين الدولية

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

- برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

- برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

- برنامج التسويق.

- برنامج تصميم الأثاث.