تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات قبل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2020 للالتحاق بالكليات الثلاثاء الماضي 1 سبتمبر، وتستمر حتى السبت المقبل 5 سبتمبر، بحد أدنى لـ"الشعبة العلمية" 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ194 ألفًا و448 طالبًا، ولـ"الأدبية" 278 فأكثر بنسبة 67.80 لأقل من 327.5 درجة وعددهم 60064 طالبًا، ليبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 254 ألفًا و512 طالبًا.

وكان قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أعلن أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2020، ستظهر خلال 72 ساعة من إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة.

وتستعرض "الوطن" مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020، وفق ما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الأماكن الشاغرة في عدد من كليات القمة والحد الأدنى للقبول بها وفق تنسيق العام الماضي كنموذج استرشادي، وهي كما يلي:

كلية الطب البيطري

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في كلية طب بيطري القاهرة إلى 400 درجة، بينما كلية بيطري المنصورة 400.5 درجة.

كلية العلوم

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في كلية علوم القاهرة إلى 394 درجة، بينما كلية علوم جنوب الوادي وصل إلى 394 درجة، ووصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في كلية علوم المنصورة.

كلية حاسبات ومعلومات

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق إلى 377 درجة، بينما وصل الحد الأدنى لكلية حاسبات ومعلومات عين شمس إلى 379.5 درجة.

كلية الزراعة

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في كلية الزراعة جامعة القاهرة 350 درجة، بينما وصل الحد الأدنى لكلية الزراعة جامعة عين شمس إلى 349 درجة.

كلية التمريض

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي لكلية التمريض بجامعة القاهرة إلى 385.5 درجة، وكلية التمريض جامعة الإسكندرية 385 درجة، وكلية التمريض جامعة أسيوط تصل إلى 384.5 درجة.

كلية التربية

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي لكلية التربية بجامعة عين شمس إلى 380.5 درجة، بينما وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى من كلية التربية جامعة طنطا إلى 380.5 درجة، فيما وصل في كلية التربية جامعة المنوفية 379.5 درجة.