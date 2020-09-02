تنسيق المرحلة الثانية 2020.. إقبال كثيف بمعامل عين شمس باليوم الثاني

لليوم الثانى على التوالي، من أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020-2021، شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، إقبالاً كثيفاً من قبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية عبر معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس.

ووجه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية؛ لضمان سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين بمكتب التنسيق.

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه جرى توفير كل التدابير اللازمة؛ لتسهيل أعمال مكاتب التنسيق بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة متناهية.

ففي كلية الحاسبات والمعلومات، استقبلت منذ التاسعة صباحا معامل التنسيق الالكتروني بالكلية طلاب الثانوية العامة؛ لتسجيل رغباتهم حيث شهدت معامل التنسيق إقبالا كثيفا؛ لكنه منظم دون وجود أي تكدسات أو تزاحم بفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخدتها إدارة الكلية.

يذكر أن هناك إقبالا من طلاب المرحلة الثانية للتنسيق؛ للالتحاق بالكليات التي تواجدت بها أماكن شاغرة ومنها كلية الحاسبات والعلوم والألسن بجامعة عين شمس وكليات العلوم واللإعلام للشعبة العلمية، كما توافرت أماكن في كليات الحقوق والآداب والتجارة لطلاب العلمي بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، أما لطلاب الشعبة الادبية فقد توافرت أماكن لهم بالكليات نفسها لكن فى جامعات الأقاليم.

جامعة عين شمس: تطبيق الإجراءات الإحترازية بمعامل التنسيق

وتوافد بكثافة طلاب المرحلة المرحلة الثانية للتنسيق الجامعى لعام 2021/2020، لتسجيل رغباتهم عبر معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب من الساعات الأولى لعمل المعامل وسط اهتمام كبير من ادارة الكلية برئاسة الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية بتحقيق التباعد بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، والتعقيم والتطهير المستمر القاعات والمعامل.

وتوافد الطلاب بكثافة على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الهندسة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والتى وفرت معملين بطاقة 100 جهاز حاسب آلى متصل بشبكة الإنترنت، وخصصت مرشدين مدربين على تقديم العون والمساعدة للطلاب لتسجيل رغباتهم بشكل صحيح دون وجود اى معوقات.

أما في معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الزراعة فكان الإقبال متوسطًا من طلاب الثانوية العامة؛ لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات وسط توافر كل الإمكانات الوقائية ووجود فرق مساعدة للطلاب، وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم.