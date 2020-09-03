عماد حسين: نعاني من إعلام معادي يدخل بيوت المصريين

قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الهدف الرئيسي لدور وسائل الاعلام نقل الاخبار للناس ولكن ايضا نشر الوعي، لافتا إلى أنه تم ربط تحقيق الامن القومي بمنع نشر الكثير من الاخبار.

وتابع حسين في كلمته بورشة عمل ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا "نحن نعاني من اعلام معادي يدخل بيوت المصريين، لو لم ننشر الجريمة، حسبما طلب رئيس الوطنية للصحافة في كلمته، سينشره الجرنال الاخر، اذا المنع او الحجب ليس حلا بل كارثة ولكن التناول والمعالجة هي المخرج فالوعي ان انقل الاخبار بطريقة رشيدة وصحيحة في مصلحة الدولة الوطنية".

وطالب حسين بمزيد من الحريات والانفتاح دون المساس بقضايا الامن القومي "فالتوسع في فكرة المنع يعطي فرصة للاعلام المعادي" بحسب تعبيره.

من جانبه عقب كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام قائلا "احنا مش جايين عشان نمنع، فاخطاء الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية لكن لدينا خطوط وموضوعات اعتقد مفيش خلاف عليها كالمؤسسة العسكرية وعلاقة المسلمين بالمسيحيين او حتى المسلمين بالمسلميين سنة وشيعة، نريد ان نتفاعل مع الاعلام الجديد وان نؤثر فيه بعقول منفتحة واراء جريئة ومسابرة للعصر" بحسب تعبيره.

ويشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم في ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).

يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.