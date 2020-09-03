صورة فهجوم فاعتزال.. أزمات شريف منير مع السوشيال ميديا

تعرض الفنان شريف منير لعديد من الانتقادات مؤخرا، بعد كتابة تعليق لأحد متابعيه على إنستجرام، ما دفع "منير" لإعلانه اعتزال السوشيال ميديا.

وكان شريف منير أعلن اعتزاله السوشيال ميديا لفترة، بعد الأزمة الأخيرة والهجوم الذي تعرض له بعد نشر صورة تجمعه بأحمد السقا وأحمد رزق وعلق عليها كاتبا: "آدي يا سيدي الفنانين، عايشين في الفتّة وبيصيفوا، ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة، وسايبين الناس في الحَر والقرف، حرام عليكم حِسّوا بالناس، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين"، ما أدى إلى غضب عدد كبير من المتابعين.

وجاء تعليق أحد المتابعين بصورة كوميدية مستعينا بـ"إفيه" من مسرحية "كده أوكيه"، في المشهد الذي جمع شريف منير مع هاني رمزي، فكتب: "المايوة ده من عند عمي محمد بتاع محطة الرمل"، ليرد "منير" عليه بحدة شديدة فكتب: "صح هو قالي إن هدومك وغياراتك الداخلية بتجيبها من عنده، وقالي كمان إنك بتشتري الحاجات دي مستعملة، بتبقى رخيصة زيك كده بالظبط، يابن الإيه يا ناصح".

ووهدد شريف منير بأنّه سيلاحق قضائيًا من يكتبون تعليقات بألفاظ خارجة، قائلا: "كل الناس اللي شتمت أو مُستفزة من كلامي ومش طيقاني، أنا مبسوط جدا منهم، لأنهم بيدّوني فرصة عظيمة أنضّف بيها صفحتي من القاذورات، والسفالة اللي بيقولوها".

ولم تكن تلك الأزمة الأولى التي يواجهها الفنان شريف منير مع السوشيال ميديا، ففي يونيو الماضي حين نشبت أزمة بين "منير" وبين عدد من متابعيه على حسابه الخاص بـ"إنستجرام" بسبب التعليقات والتنمر على صورة بناته فريدة وكاميليا، ما اضطره لحذفها، معلقا: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير، بعد ما نزّلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة، وشوفت تعليقات من ناس مرضى وقليلي الرباية، وجرحوا بناتي وجرحوني، فمسحت الصورة، ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل".

إلا أنّ الفنان شريف منير نشر الصورة مرة أخرى مؤكدا أنّه سيتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، ضد المسيئين في تعليقاتهم على صورة ابنتيه، التي شاركها عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف شريف منير حينها خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر عبر برنامجه "يحدث في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر": "أتمنى تكون في استجابة، وأخدت سكرين شوت لكل التعليقات المسيئة".

وتابع: "في بجاحة في تعليقات البعض وتحدي، لما اعترضت على التعليقات المسيئة، ونزلت صورة لبناتي عشان بحبهم وهما في الآخر أطفال 13 و16 سنة، قلة فقط هي من أساءت لصورة بناتي، وهناك الكثيرون من المحترمين أعجبوا بالصورة، وأنا مصر على اتخاذ الموقف القانوني".

واليوم، أعلن شريف منير عبر حسابه على إنستجرام، اعتزال السوشيال ميديا، قائلا: "قررت أخد فترة راحة من السوشيال ميديا، كنت بتعامل بقلبي وبطبيعتي اللي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي أبدا، لكن مؤخرا اتعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

وتابع: "لما نزلت آخر صورة كنت بسبق عشان أكشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي، لكن للأسف الموضوع دخل في طريق تاني أنا مش حابه، لأن الناس شايفة إن العادي أتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي أرد على الغلط".

وأضاف: "انتوا صح أنا مكانش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده، شكرا لكل جمهوري اللي بيحبني بجد وفاهمني وعارفني كويس، استراحة شوية بقى".