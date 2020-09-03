جدول تشغيل الرحلات المنتظمة بين موسكو والقاهرة قبل كورونا

أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني جدول تشغيل الرحلات الجوية بين مصر وروسيا قبل توقف الرحلات، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، كما يلي:

وأوضحت المصادر أنّ جدول الرحلات الخاص بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، جاءت بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، القاهرة / موسكو / القاهرة.

بينما جاء جدول رحلات إيرفلوت، بواقع 7 رحلات أسبوعيًا، بمعدل رحلة يومية، موسكو / القاهرة / موسكو.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية برئاسة الدكتور أشرف نوير، وافقت على طلب شركة الطيران الروسية بتشغيل رحلاتها بين موسكو والقاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا.

وكشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، عن أنّ بداية تشغيل رحلات الشركة الروسية يتوقف على موافقة الطيران المدني الروسي، مشيرة إلى أنّ الجانب المصري اشترط في موافقته التزام شركة الطيران الروسية بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعدم نقل أي راكب إلى القاهرة إلا بعد حصوله على شهادة PCR.

وأكدت المصادر أنّ سلطة الطيران المدني المصرية وافقت لمصر للطيران على طلب تشغيل رحلاتها بين القاهرة وموسكو، مشيرة إلى أنّ تحديد موعد التشغيل يتوقف على موافقة السلطات الروسية.

كانت حركة الطيران قد توقفت بين القاهرة وروسيا منذ منتصف مارس الماضى بسبب وباء كورونا، ورغم عودة حركة الطيران بين مصر وأغلب الدول منذ أول يوليو الماضي، إلا أنّ الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو توقفت تماما ضمن عدد من الدول.